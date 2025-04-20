كشفت دراسة شاملة شملت نحو 50 بحثًا علميًا أن النظام الغذائي النباتي يُحدث انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الكوليسترول، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لموقع MailOnline، أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعتمدون على الخضراوات، الفواكه، والمكسرات يتمتعون بانخفاض ملحوظ في تناول الدهون المشبعة، مما يعزز صحتهم العامة.

وتتميز الأطعمة النباتية باحتوائها على عناصر غذائية فعّالة مثل الألياف القابلة للذوبان، بروتين الصويا، والستيرولات النباتية، التي تُعرف بقدرتها على خفض الكوليسترول.

وأوضحت الدراسة، التي قادها الدكتور يوكو يوكوياما من جامعة كيو في فوجيساوا، أن النباتيين يمتلكون مستويات كوليسترول إجمالية أقل بـ29.2 ملليغرام لكل ديسيلتر مقارنة بآكلي اللحوم، مضيفًا: حتى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا بشكل جزئي يمكنهم خفض الكوليسترول بمقدار 12.5 ملليغرام لكل ديسيلتر.

ويُعتبر ارتفاع الكوليسترول خطرًا صحيًا كبيرًا لأنه غالبًا لا يُكتشف إلا بعد تفاقم المشكلة، كما يُعد هذا الارتفاع سببًا رئيسيًا لأمراض القلب التاجية، السكتات الدماغية، وأمراض الأوعية الدموية.

ويؤكد الباحثون أن إدراج المزيد من الخضراوات في النظام الغذائي يُعد إجراءً وقائيًا فعّالًا للحفاظ على صحة القلب ومنع المضاعفات.

وشملت الدراسة تحليل 30 دراسة رصدية و19 تجربة سريرية، أظهرت أن الأفراد الذين يتبعون النظام النباتي لفترات طويلة يتمتعون بتركيبة جسدية أكثر صحة، مما يساهم في تحسين مستويات الدهون في الدم.

وأكدت سوزان ليفين، مديرة التثقيف الغذائي في لجنة الأطباء للطب المسؤول في واشنطن، أن الصحة هي مفتاح تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، والبداية تكمن في اختيار أطعمة نباتية غنية بالعناصر الغذائية.

وتوصي الدكتورة ليفين بضرورة الاهتمام بالتغذية منذ الصغر، مشيرة إلى أن بناء الوجبات حول الأطعمة النباتية يناسب جميع الأذواق والثقافات ويتماشى مع مختلف الميزانيات.

وأضافت: من الأسهل الحفاظ على صحة مثالية منذ البداية بدلاً من تغيير العادات الغذائية في سن الستين أو السبعين، لكن التغيير الصحي ممكن في أي عمر.

وتُعد هذه الدراسة دعوة واضحة لتبني أنماط غذائية نباتية للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة.