أصدرت العيادات التجميلية التي تملكها شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بياناً رسمياً يكشف تطورات الأزمة بعد الإعلان عن إغلاقها بسبب مخالفات إدارية واستخدام مواد تجميلية غير مرخصة.

وقال المدير الفني للعيادات في مصر الدكتور أحمد البلتاجي إن العيادة تعمل بشكل قانوني منذ عام 2020، حيث تم استخراج التراخيص اللازمة من وقتها. وأوضح أن المرحلة الحالية تتضمن استكمال بعض الإجراءات القانونية الخاصة بنقل الترخيص من الطبيب السابق إلى الإدارة الحالية باسمه هو، مؤكداً أن الأمر لا يعدو عن كونه إجراءات ورقية وتنظيمية فقط، وأن العمل جارٍ حالياً على استيفاء بعض الاشتراطات المطلوبة من قِبل العلاج الحر، والتي يجري تنفيذها تباعاً.

كما أوضح أن الغلق الحالي للعيادة هو إجراء مؤقت فقط لحين الانتهاء من استكمال هذه المتطلبات بشكل كامل، وأن العيادة ملتزمة تماماً بكل ما تطلبه الجهات المختصة.

وبشأن ما أُثير حول وجود أدوية داخل العيادة، شدّد الدكتور البلتاجي على أن العيادة لا تبيع أدوية، بل تستخدم مستحضرات تجميلية وطبية مرخصة، وجميعها تم شراؤها من موردين معتمدين بموجب فواتير ضريبية رسمية.

أما في ما يخص الأجهزة المستخدمة داخل العيادة، فقد أوضح أنه تم استيرادها من خلال وكيل رسمي في مصر، وتم الإفراج عنها من الجمارك بعد الحصول على الموافقات من معهد الليزر، وجارٍ العمل حالياً على استكمال الترخيص الخاص بها ضمن الإجراءات التنظيمية الجاري تنفيذها.

ونوّه الدكتور البلتاجي إلى أن العيادة مرخّصة باسمه كمدير فني ومسؤول طبي أمام الجهات المعنية، بينما شام الذهبي هي المالكة الرسمية للعلامة التجارية Dao Derma.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام إدارة العيادة الكامل بكل القوانين المنظمة لممارسة الطب في مصر، وحرصها على تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة، بما يتماشى مع المعايير الطبية والرقابية.