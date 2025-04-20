يترقب العالم حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم، مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، وخطيبته الإعلامية السابقة لورين سانشيز، المقرر إقامته صيف 2025 في مدينة البندقية الإيطالية. الحدث الذي أُطلق عليه لقب «زفاف القرن»، يعد بأن يكون مزيجا من الفخامة والرومانسية، مع تفاصيل تنظيمية تليق بثروة بيزوس المقدرة بـ238 مليار دولار. ووفقاً لتقارير صحفية، سيقام الحفل على متن يخت بيزوس الفاخر «كورو»، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، قبالة سواحل إيطاليا في يونيو 2025. اليخت، الذي يبلغ طوله 127 مترا، يُعد تحفة عائمة، لكنه كبير جدا للرسو في مياه البندقية الضحلة، ما دفع بيزوس لتأمين قوارب نقل فاخرة لتوصيل الضيوف من وإلى اليخت. مصادر مقربة كشفت أن بيزوس يولي أهمية كبيرة للخصوصية، مع اتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح وقّعها جميع المشاركين في التنظيم.

بدورها، تستعد البندقية بقنواتها الرومانسية وفنادقها التاريخية، لاستقبال الحدث بحماس كبير، حيث تم حجز 3 من أفخم فنادق المدينة - أمان فينيس، سانت ريجيس، وقصر غريتي - بالكامل لاستضافة نحو 200 ضيف، بتكلفة تصل إلى 32 ألف دولار للجناح الواحد في الليلة.

وأكدت سلطات البندقية أن الحفل لن يعطل الحياة اليومية أو السياحة في المدينة، مع التزام بيزوس بضمان سلاسة التنظيم.

وتشير تقارير إعلامية إلى حضور نخبة من المشاهير والشخصيات البارزة، بمن فيهم بيل غيتس، ليوناردو دي كابريو، أوبرا وينفري، كيم كارداشيان، وباربرا سترايسند، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وسبق لهؤلاء الضيوف حضور حفل خطوبة الثنائي في أغسطس 2023 على متن يخت بيزوس في بوسيتانو، ما يعزز التكهنات بحضورهم. ومن المتوقع أن تستقبل البندقية تدفقاً غير مسبوق من الطائرات الخاصة لنقل هؤلاء الضيوف إلى المطارات القريبة.

لورين سانشيز، البالغة من العمر 55 عاما، أثارت الفضول بشأن فستان زفافها، حيث كشفت في برنامج Today Show أنها اختارت تصميما خاصا، مع تكهنات بأنه من دار أوسكار دي لا رينتا، التي تشتهر بتصاميمها الملكية. كما شوهدت سانشيز مع بيزوس أثناء زيارتهما دار أزياء فاخرة في البندقية، ما يعكس ذوقهما الرفيع.

من المتوقع أن يتضمن الديكور عناصر مستوحاة من جمال البندقية، مع زهور بميزانية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، وإضاءة فاخرة مستوردة من مدن عالمية. كما يشاع أن الكعكة ستُصنع في باريس، وستحيي الحفل فرق موسيقية من لوس أنجلوس، مع احتمال إقامة جزء من الاحتفال على قمة تل يطل على البندقية.

وبدأت علاقة بيزوس (60 عاما) وسانشيز في 2018، وأثارت جدلا واسعا بعد تسريبها، ما أدى إلى انفصال بيزوس عن زوجته ماكنزي سكوت بعد 25 عاما من الزواج، بتسوية طلاق بلغت 35.6 مليار دولار. في مايو 2023، تقدم بيزوس لخطبة سانشيز بخاتم ألماس بقيمة 2.5 مليون دولار على متن يخته «كورو»، معلناً بداية فصل جديد في حياتهما.

سانشيز، من أصل مكسيكي، اشتهرت كمذيعة أخبار ومراسلة ترفيهية، وحولت اهتماماتها لاحقاً إلى الأعمال الخيرية.