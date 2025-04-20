عادت طائرة بوينغ 737 ماكس كانت مخصصة لشركة طيران صينية إلى الولايات المتحدة اليوم (الأحد)، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولم يتضح بعد الطرف الذي اتخذ قرار إعادة الطائرة إلى الولايات المتحدة.

وتُعد عودة الطائرة، وهي من الطراز الأكثر مبيعاً لدى بوينغ، أحدث مؤشر على تعطل عمليات تسليم الطائرات الجديدة نتيجة انهيار وضع الإعفاء الجمركي الذي استمر لعقود في قطاع الطيران.



وتشير البيانات إلى أن الطائرة كانت قد سافرت من سياتل إلى تشوشان عبر هاواي وغوام الشهر الماضي.



وبحسب بيانات من شركة تتبع الرحلات «أفييشن فلايت غروب»، هناك ما لا يقل عن طائرتين أخريين في تشوشان بانتظار التسليم.



وعلقت «بوينغ» وسط النزاع المتصاعد بين أمريكا والصين. وكان تقرير «بلومبرغ» أفاد في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأن الصين أصدرت تعليمات لشركات الطيران بعدم استلام طائرات «بوينغ» الجديدة.