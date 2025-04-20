قدمت مترجمة تعمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اعتذاراً علنياً بعد أن واجهت صعوبة على ما يبدو في الترجمة خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت فالنتينا مايوليني روثباخر لصحيفة كورييري ديلا سيرا (السبت): «ما حدث هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لمترجم فوري، أمر محرج للغاية».

وعندما لاحظت ميلوني ارتباك مترجمتها، تولت الأمر وترجمت ملاحظاتها إلى اللغة الإنجليزية.

وقالت فالنتينا: «كانت ميلوني محقة في مقاطعتي. كانت جلسة مهمة للغاية، وكل كلمة فيها كانت ذات وزن كبير».

وأضافت: «لحسن الحظ، لم أقل شيئاً خطأ».

وأشارت المترجمة إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي تزور فيها البيت الأبيض، وأنها لم تتلقَّ أي مساعدة، وكان هناك الكثير من الضجيج، ثم توجه ترمب إليها قائلاً: «من فضلك، من فضلك»، وأضافت أن كل هذا ربما أربكها، ما أدى لتلعثمها وتدخُّل رئيسة الوزراء لإنقاذ الموقف.

وعادة ما يكون المترجمون حاضرين في الاجتماعات الدولية، إذ يفضل الزعماء السياسيون استخدام لغتهم الأم في الأماكن العامة حتى عندما يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد، كما تفعل ميلوني.

جدير بالذكر أن فالنتينا مترجمة تتمتع بخبرة واسعة وعملت في عدد من القمم الرسمية.