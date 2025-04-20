اعتقلت السلطات التركية ممثلة شابة بعدما طعنت صديقتها حتى الموت، أمس الأول (الجمعة)، في مدينة إسطنبول، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية كشفت أن سيفيل أكداغ قامت بطعن صديقتها بالسكين حتى الموت، في مكان إقامتها بمنطقة الفاتح بمدينة إسطنبول.

وفي التفاصيل، فقد أقدمت الممثلة التركية Sevil Akdag (32 عاماً) على طعن صديقتها أليف كيراف (29 عاماً)، بعد عودتهما من سهرةٍ تناولتا فيها كميات كبيرة من الكحول، بحسب الإفادة الأولية للممثلة التركية التي شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام بينها فيلم «السحر الأسود».

وحاول الجيران إنقاذ الضحية بعدما طلبوا الشرطة وفرق الإسعاف عقب سماعهم الصراخ من المكان الذي قُتِلت فيه طعناً بالسكين. وقال أحد الجيران، وفق ما نقل موقع Diken التركي إنه سمع الكثير من الصراخ في ساعات الفجر، ولذلك اتصل بالشرطة التي اكتشفت حادثة القتل.

وأضاف الشاهد في إفادته: «بينما كنت أحاول العودة إلى النوم، سمعتُ وقع أقدام تنزل الدرج. وعندما نظرتُ من ثقب الباب، رأيتُ شخصاً يرتدي ملابس سوداء يركض مبتعداً عن الشقة». من جهتها، قالت والدة الضحية إنها لم تتمكن من الوصول لابنتها، ولذلك قررت القدوم لمنزلها حيث وجدت ابنتها مقتولة.

ووفق وكالة الأناضول الحكومية، فقد اكتشفت الشرطة جروحاً عديدة في أجزاء مختلفة من جسد الضحية، واستناداً إلى لقطات كاميرات المراقبة وإفادات الشهود، تم اعتقال الممثلة سيفيل أكداغ في إسنيورت بضواحي إسطنبول، وتمّ نقلها إلى محكمة إسطنبول في تشاجلايان.

وقالت أكداغ في إفادتها بمركز الشرطة: «كنتُ أنا وأليف صديقتين. شربنا الكحول في الخارج ليلاً، ثم ذهبنا إلى مكان الحادثة وواصلنا الشرب. في الصباح، اندلع شجار بيننا. ضربتني أليف وتعاركنا، ثم سقطنا أرضاً. عندما رأيتُ أليف ملقاة بلا حراك، شعرتُ بالخوف وهربت. لا أتذكر شيئاً بسبب الإفراط في الشرب».

وبحسب تصريحات لشقيق الضحية، فقد أكد معهد الطب الشرعي وجود 30 طعنة على جسد الضحية، مع العلم أن شقيق الضحية كان برفقة الممثلة خلال السهرة، وقد تركها مع شقيقته «وكان كل شيء على ما يرام»، وفق تعبيره.