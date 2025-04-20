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«عكاظ» (جدة) OKAZ_online@
تؤثر بعض المشروبات الطبيعية بشكل إيجابي على الجهاز العصبي، وتسهم في تهدئة الذهن وتحسين المزاج. ويرى المختصون الصحيون إدراج هذه الخيارات ضمن نمط الحياة اليومي، قد يعزز من التوازن النفسي والاسترخاء العام:

شاي البابونج يخفف التوتر والقلق

الحليب الدافئ يساعد على النوم العميق

مشروب الكاكاو يحفّز هرمون السعادة

ماء الليمون يدعم صفاء الذهن والمزاج

شاي النعناع يهدئ الأعصاب ويخفف الإجهاد

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