تؤثر بعض المشروبات الطبيعية بشكل إيجابي على الجهاز العصبي، وتسهم في تهدئة الذهن وتحسين المزاج. ويرى المختصون الصحيون إدراج هذه الخيارات ضمن نمط الحياة اليومي، قد يعزز من التوازن النفسي والاسترخاء العام:شاي البابونج يخفف التوتر والقلقالحليب الدافئ يساعد على النوم العميقمشروب الكاكاو يحفّز هرمون السعادةماء الليمون يدعم صفاء الذهن والمزاجشاي النعناع يهدئ الأعصاب ويخفف الإجهاد