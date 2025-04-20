تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على تشكيل عصابي تخصص بسرقة المنازل السكنية في العاصمة القاهرة، بواسطة الاعتماد على أسلوب مراقبة الضحايا والتأكد من خلوّ الشقق السكنية من الأهالي، حسب صحف محلية.

وفي التفاصيل، ارتكب التشكيل العصابي خمس وقائع سرقة بالاعتماد على كسر أبواب المنازل والشقق السكنية، بعد التأكد من خلوّها من الأفراد، للتمكن من تنفيذ عمليات السرقة الخاصة بهم، في منطقة الضاهر بمحافظة القاهرة.

وبتكثيف التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط عاطلَين توجد حولهما معلومات جنائية في قسم شرطة الضاهر.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمَين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد الاستماع إلى أقوالهما بشأن عمليات سرقة المساكن، والاعتراف بارتكاب خمس وقائع سرقة باستخدام أسلوب الكسر، كما أمرت النيابة بمراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات وقائع السرقة.