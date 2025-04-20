أقدمت امرأة في ولاية أوتار براديش الهندية، على تنفيذ جريمة مروعة بحق زوجها أثناء نومه، إذ أدخلت عشيقها إلى المنزل ليقوم بخنق الزوج حتى فارق الحياة، واشترت لاحقاً ثعباناً شديد السمية وقامت بوضعه على جسد الضحية، ليلدغه في أكثر من 10 مواضع، في محاولة لإيهام السلطات بأن الوفاة ناجمة عن لدغات الثعبان.

التحقيقات التي أجرتها الشرطة بالتعاون مع الطب الشرعي كشفت أن سبب الوفاة الفعلي هو الخنق، ما دفع الجهات الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات الجريمة.

المفاجأة الأكبر كانت في اعترافات العشيق، الذي تبين لاحقاً أنه قام بخداع الزوجة واستغلال مشاعرها، موهماً إياها بالحب من أجل الاستيلاء على أموالها وأموال زوجها، قبل أن يلوذ معها بالفرار عقب تنفيذ الجريمة.