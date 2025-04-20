عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً، (الخميس)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من 13 حالة «للازدواجية».

وأضافت أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من 186 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية».

وأشارت إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13) فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 82 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية».

كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته «مصلحة عليا للبلاد» من 681 حالة «أعمال جليلة»، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.