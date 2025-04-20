أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية قراراً باستئناف نشاط فروع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها مؤقتاً، بما في ذلك سلسلة «بلبن» وفروعها التابعة، بعد التأكد من مطابقتها الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المصرية، وحماية صحة المواطنين من المخاطر المرتبطة بالأغذية غير المطابقة للمواصفات.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، قد عقد اجتماعاً مع رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، لمناقشة آليات الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت التي تتداولها، مؤكداً أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتعامل الفوري مع أي قضايا تهم الرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الصحة العامة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، أن الحملات الرقابية التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء منذ بداية 2025 شملت المرور على أكثر من 63 ألف منشأة غذائية وسحب 23 ألف عينة غذائية لفحصها في المعامل المركزية.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن إعدام 186 طناً من الأغذية غير الصالحة و48 ألف لتر من العصائر والمشروبات متغيرة الخواص، إلى جانب ضبط 327 طناً من الأغذية و102 ألف لتر من المشروبات للاشتباه في عدم صلاحيتها، وتحرير 47 ألف محضر «جنحة صحية» وإيقاف تشغيل 14 ألف منشأة غذائية لمخالفات تتعلق بالترخيص أو التلوث.

وكشفت وزارة الصحة أن سلسلة محلات «بلبن» وفروعها التابعة مثل «كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» أثارت جدلاً واسعاً بعد ورود شكاوى من المواطنين حول جودة منتجاتها، ونفذت الفرق الرقابية 232 جولة تفتيشية على فروع ومصانع هذه السلسلة، وتم رصد كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، إلى جانب وجود 122 منشأة غير مرخصة.

وأوضحت أن فحص 437 عينة أظهر أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، ما أدى إلى إعدام 697 كيلوغراماً من الأغذية و70 لتراً من المشروبات، وتحرير 387 محضراً لمخالفات صحية وإدارية.

وأوضحت الوزارة أن رئيس هيئة سلامة الغذاء عقد اجتماعاً مع أحد مالكي سلسلة «بلبن» في 6 أبريل 2025 لمناقشة الإجراءات التصحيحية المطلوبة، إلا أن السلسلة لم تستجب لاستيفاء هذه الإجراءات، وأنه في ضوء توجيهات الرئيس تم التواصل مجدداً مع مالكي السلسلة لعقد اجتماع تنسيقي يهدف إلى توضيح الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع واستئناف النشاط في أقرب وقت ممكن، شريطة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة استمرار جهودها في رصد حالات التسمم الغذائي، إذ سجلت 1004 حالات اشتباه بالتسمم خلال الربع الأول من 2025، مع تعزيز برامج الترصد الصحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يعمل المعهد القومي للتغذية على تقييم نسب استهلاك السكريات ووضع إجراءات لتقليلها، للوقاية من الأمراض المزمنة.