فجر الفنان الشاب محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» مفاجأة بشأن الساعات الأخيرة في حياة الفنان المصري الراحل سليمان عيد الذي رحل عن عالمنا أمس، إثر تعرضه لسكتة قلبية، مشيراً إلى أنه كان ينوي أداء مناسك الحج رفقة زوجته هذا العام، ولكن القدر كان له رأي آخر.

وقال محمد أسامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إنه كان يرافق سليمان عيد قبل وفاته بيوم، مشيراً إلى أن الفنان الراحل كان صائماً في اليوم الأخير من الأيام الستة في شوال، ولم يعان من أي إرهاق أو مرض.

وأكد أوس أوس أنه كان قد اتفق مع سليمان عيد على تأدية صلاة الجمعة معاً ولكن قضاء الله نفذ، حيث قال باكياً: «مكنتش أعرف إنه هيدي معاد لمصر كلها. الله يرحمه. افتقدنا فنان كبير بأخلاقه قبل فنه، مستحيل حد يقصده بأي طلب حتى لو على حساب نفسه وصحته إلا ويعمله».

وكشف أوس أوس حرص سليمان عيد على زيارة أكثر من فنان قبل وفاته بيوم لعل أبرزهم الفنان المصري أشرف عبدالباقي، معلقاً: «كأنه كان بيودعنا كلنا، عمره ما حد زعل منه، ووقف جنب كل الأجيال».

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحل سليمان عيد عزاء الراحل اليوم (السبت) الموافق 19 أبريل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالقاهرة، ومن المتوقع حضور مسيرة كبيرة من نجوم الفن والأقارب والأصدقاء لتقديم واجب العزاء.