في تطور جديد، أعلنت شركة «بلبن» للحلويات الشهيرة في مصر، الأحد، حدوث انفراجة حول أزمة إغلاق فروعها في البلاد. ووجهت الشركة في بيان رسمي، اليوم (السبت)، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الأبوي، مؤكدة أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلاً مباشراً من الرئيس، ودعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة للالتزام الكامل بمعايير السلامة والعمل داخل السوق المصرية.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار يعكس مدى جدية الدولة المصرية في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون، والحفاظ على الكيانات الوطنية الجادة التي نشأت في هذا الوطن، وتشغل أبناءه، وتُصدّر اسمه إلى الخارج بفخر.

وتابعت: «نُعبّر عن عميق شكرنا للجهات المعنية على تواصلها المباشر، ومهنيتها الرفيعة، وتعاملها المُنصف، الذي يؤكد أن مصر الجديدة هي دولة مؤسسات وعدل وإنصاف»، مضيفة: «نؤكد من جانبنا التزامنا الكامل بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية، واستعدادنا المستمر لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بكل شفافية وتعاون لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري ويُشرف اسم مصر في الداخل والخارج».

وأكدت أن توجيهات الرئيس كانت، وستظل، مصدر طمأنينة لكل مستثمر مصري، ولكل شاب قرر أن يحلم في بلده، وينجح من أرضه.

واختتمت: «نعاهد الله ثم قيادتنا بأن نخرج من هذه الأزمة أقوى، وأكثر التزاماً، وأكثر وعياً برسالتنا ومسؤوليتنا تجاه هذا الوطن العظيم. حفظ الله مصر، وحفظ قائدها، ووفقنا جميعاً لما فيه الخير لمستقبلها».