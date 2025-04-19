أصدرت السلطات الأسترالية أمس تحذيرات من تأثيرات الإعصار المداري «إيرول» الذي يستمر حتى مساء اليوم.

ويقترب الإعصار من السواحل الشمالية الغربية لولاية أستراليا الغربية، مهدداً مناطق واسعة بوقوع رياح شديدة وأمطار غزيرة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية في بيان رسمي، أن الإعصار «إيرول» صُنِّف أخيراً من الفئة الرابعة بعد تغيّر مفاجئ في مساره نحو الشمال، لكنه تراجع لاحقاً إلى الفئة الأولى مع اقترابه من اليابسة.

وشملت التحذيرات مناطق «بروم» و«ديربي»، إضافة إلى جزيرة «كوكاتو» و«خليج بيغل»، وجميعها تقع ضمن إقليم كيمبرلي في أقصى شمال غرب البلاد، على بعد أكثر من 2,000 كيلومتر من مدينة برث عاصمة الولاية.

ودعت السلطات السكان إلى التزام منازلهم واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن أجهزة الطوارئ، مؤكدةً استمرار المراقبة الجوية والميدانية لتطورات الحالة المدارية.

ويُعد «إيرول» ثالث إعصار يضرب أستراليا الغربية خلال موسم 2025، بعد إعصاري «ديان» و«زيليا» اللذين تسببا في أضرار واسعة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.