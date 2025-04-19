في إعلان طبي وُصف بـ«التاريخي»، كشف الاتحاد الدولي للسكري (IDF) الاعتراف رسميّاً بنوع جديد من داء السكري، يُعرف بـالنوع الخامس أو سكري النضج المبكر لدى الشباب (MODY)، وهو مرض نادر يصيب المراهقين والشباب، ليس بسبب السمنة أو نمط الحياة، بل نتيجة سوء التغذية.

هذا النوع الغامض يصيب نحو 25 مليون شخص حول العالم، خصوصاً في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ إذ يُعاني المصابون من ضعف حاد في إنتاج الأنسولين بسبب خلل في خلايا البنكرياس، ما يجعل تشخيصه معقّداً وعلاجه محفوفاً بالمخاطر! الدكتورة ميريديث هوكينز من كلية ألبرت أينشتاين للطب علّقت على هذا الحدث بقولها: «داء السكري المرتبط بسوء التغذية كان تاريخيّاً غير مشخّص بشكل كبير وسوء فهمه. الاعتراف به نوعاً خامساً من السكري هو خطوة حاسمة لرفع الوعي والبدء بأبحاث جدية». وفق ما ذكرت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية.

وأضافت: «المريض يبدو كأنه مصاب بالنوع الأول، لكنه لا يستجيب للأنسولين... بل قد يشكل له خطراً!» وأوضح أستاذ الغدد الصماء بكلية الطب المسيحية في الهند وعضو فريق عمل النوع الخامس من السكري البروفيسور نيهال توماس: «المرض يتسبب في خلل بوظيفة خلايا بيتا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، ومع الأسف كان يُشخّص غالباً على أنه سكري من النوع الأول، ما يؤدي إلى استخدام خاطئ وخطير للعلاج بالأنسولين».

وجاء الاعتراف الرسمي بعد تصويت جرى في مؤتمر الاتحاد الدولي للسكري بتاريخ 8 أبريل 2025 في بانكوك، تايلاند، ليُكلّل جهود بدأت منذ عام 2010 لإثبات أن هذا المرض يختلف جذريّاً عن النوعين الأول والثاني.

كما حذّر الأطباء من أن إعطاء الأنسولين بجرعات معتادة لهؤلاء المرضى قد يسبب انخفاضاً حاداً ومميتاً في مستوى السكر بالدم، ما يعقّد من إمكانية العلاج.