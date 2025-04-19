ربما لاحظ الركاب في سياتل الأمريكية، صباح (الجمعة)، أن صوت ممرات العبور في المدينة يبدو غريباً بعض الشيء، عندما يضغط المشاة على الزر للعبور، كان صوت ثاني أغنى رجل في العالم يرد عليهم، الأمر الذي دفع السلطات لفتح تحقيق عاجل بعد اختراق تقني، وبث رسالة صوتيه منسوبة إلى مؤسس أمازون جيف بيزوس ترفض الضرائب المحلية المفروضة على أثرياء المدينة.

وفوجئ المارة في مدينة سياتل الأمريكية برسائل صوتية منسوبة لبيزوس ينتقد خلالها الضرائب المحلية عبر مكبرات الصوت في إشارات المرور، بدلاً من الخدمة الصوتية المقدمة للمكفوفين.

وبحسب شبكة ايه بي سي، تبادل السكان على منصة X الرسائل الآلية، التي عرضت في تقاطعات مزدحمة عدة في أنحاء المدينة لساعات، وجاء في الرسالة: «مرحباً، أنا جيف بيزوس، هذا الممر برعاية أمازون برايم، وبه رسالة مهمة من فضلكم لا تفرضوا ضرائب على الأغنياء، وإلا سينتقل جميع المليارديرات الآخرين إلى فلوريدا أيضاً».

وأفادت إدارة النقل في سياتل بأن التسجيلات غير المصرح بها، التي بدت كشكل من أشكال الاحتجاج السياسي، استهدفت تقاطعات متعددة في حي ساوث ليك يونيون، الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، وفي منطقة الجامعة الصاخبة.

ويتوافق توقيت هذا التسجيل مع المناقشات الأخيرة في المجلس التشريعي للولاية بشأن زيادة ضريبية مقترحة على السكان الذين تتجاوز أصولهم المالية 50 مليون دولار، إذ يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في ولاية واشنطن إلى زيادات ضريبية تستهدف بعضاً من أغنى الأفراد والشركات للمساعدة في معالجة عجز كبير في الميزانية يراوح بين 6.6 مليار دولار و13 مليار دولار.

وأعلنت إدارة النقل في سياتل أنها استجابت للمواقع التي استخدمت فيها الرسائل الصوتية المزيفة، مؤكدة أنها أزالت التسجيلات من جميع المواقع التي حدث فيها التلاعب.

وقالت إدارة النقل في سياتل في بيان لشبكة ABC News: «تلعب التسجيلات الصوتية عند ممرات المشاة دوراً حاسماً للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر؛ إذ تساعدهم على عبور الشوارع بأمان، نشعر بالقلق من أن يتجاهل أحدهم سلامة الناس للإدلاء بتصريح سياسي. نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، ونعمل بأسرع ما يمكن للاستجابة للوضع. كما نعمل مع موردنا لاستكشاف تدابير أمنية أقوى لمنع عمليات الاختراق في المستقبل»، ولم تكشف كيفية اختراق ممرات المشاة.