انتهى المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل مفاجئ، (الجمعة)، بعد تعرّض فتاة صغيرة لحالة طبية طارئة داخل المكتب البيضاوي.

وجاء المؤتمر عقب أداء الدكتور محمد أوز اليمين الدستورية رئيساً لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (Medicare & Medicaid).

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه في أثناء حديث الرئيس ترمب إلى الصحفيين، فقدت فتاة صغيرة، كانت من ضمن ضيوف الدكتور أوز، وعيها بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من القلق داخل القاعة.

وأظهرت مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي لحظة هروع الدكتور أوز إلى الفتاة التي بدت غير مستقرة رغم أنها استعادت وعيها سريعاً.

وتم إخراج الفتاة من المكتب البيضاوي، فيما توقّف ترمب عن الحديث وغادر القاعة لاحقاً، برفقة الحاضرين.

وبعد الحادثة، تم توجيه الصحفيين إلى غرفة الإحاطة، فيما لم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن الحالة الصحية للفتاة.