كشفت الناشطة والمؤثرة الأمريكية المحافظة، آشلي سان كلير (26 عاماً)، عن عرض مالي قدمه لها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مقابل التزامها الصمت بشأن أبوته لطفلها، بعد أن أكّدت نتائج الفحص الجيني بنسبة 99.9999% أن ماسك هو والد الطفل، وأوضحت كلير، التي أنجبت طفلها (رومولوس)، في فبراير الماضي، أن ماسك عرض عليها مبلغ 15 مليون دولار، إضافة إلى 100 ألف دولار شهرياً، مقابل عدم التصريح علناً بأبوته حتى يبلغ الطفل سن 21 عاماً.

وأضافت أن هذا العرض جاء عبر مساعد ماسك، جاريد بيرشال، الذي أشار إلى أن الاتفاق مشابه لما تم التوصل إليه مع أمهات أطفال ماسك الأخريات، مثل المغنية غرايمز، والمديرة التنفيذية في شركة «نيورالينك»، شيفون زيليس.

وفي تصريح لموقع «ديلي ميل»، تحدثت كلير عن معاناتها المالية، نتيجة الصراع القضائي مع ماسك، واضطرت إلى بيع سيارتها من طراز «تسلا» لتغطية نفقاتها، بعد أن توقف ماسك عن تقديم أي دعم لها أو لطفلها (رومولوس).

وذكرت أنها تعيش بمفردها في شقة مستأجرة مكونة من ثلاث غرف نوم في مانهاتن، وتعتني بطفليها بمساعدة مربية بدوام كامل، أحدهما من علاقة سابقة مع أخصائي تقويم العمود الفقري، جوني ألكسندر.

وكانت كلير تعرفت إلى ماسك في ربيع عام 2023 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعاها لزيارة مكاتب شركته «إكس» في سان فرانسيسكو، ثم تبع اللقاء دعوة على متن طائرته الخاصة إلى «رود آيلاند».

وبحسب ما قالته كلير، فإن ماسك تحدث كثيراً عن رغبته في إنجاب الأطفال معها، بل طلب منها اختيار اسم لطفلهما، الذي أُعلن لاحقاً أن اسمه (رومولوس).

وتخوض كلير حالياً معركة قانونية لإثبات أبوة ماسك لـ(رومولوس) بشكل رسمي، لاسيما بعد رفض ماسك الاعتراف العلني بذلك، وعدم حضوره ولادة الطفل، فضلاً عن عدم تواصله مع ابنه سوى ثلاث مرات فقط منذ ولادته.

وفي 14 مارس، تمكن محامو ماسك من الحصول على قرار قضائي بإغلاق القضية، ومنع تسريب تفاصيلها إعلامياً، والحد من قدرة كلير على التحدث علناً، ورغم ذلك فإن بعض السجلات القضائية لاتزال تكشف عن تلميحات لتعاطف القاضي مع موقف كلير.

وفي 20 مارس، تقدمت محامية كلير، وهي كارين روزنثال، بطلب لإصدار أمر قضائي يُلزم ماسك بالرد والمشاركة في الإجراءات، محذرة من صدور حكم غيابي ضده في حالة تجاهله الدعوى.