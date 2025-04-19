قُتل أمريكي حاول اختطاف طائرة تحت تهديد السكين في بيليز بعد أن أصاب 3 أشخاص.

وأفادت الشرطة بأن أحد ركاب الطائرة أطلق النار على المشتبه فيه ما أدى إلى مقتله، وأوضحت أن ثلاثة ركاب أصيبوا بعد أن خطف مواطن أمريكي طائرة صغيرة تحت تهديد السكين في بليز (الخميس).

وصرح مسؤولون بأن أكينييلا ساوا تايلور، وهو أمريكي، اختطف طائرة على متنها 13 راكباً.

وتلقت الشرطة معلومات تفيد بأن أحد الركاب على متن الطائرة اختطفها قبل إقلاعها بقليل. وأراد تايلور مغادرة بيليز، وهي دولة في أمريكا الوسطى، وطلب تزويد الطائرة بمزيد من الوقود، وأفادت الشرطة بأن الخاطف قُتل برصاص في صدره أطلقه راكب كان يحمل سلاحاً نارياً مرخصاً. وأضافت الشرطة أن الطائرة كانت تحلق في الجو، وكاد وقودها ينفد عند هبوطها.

وأصيب ثلاثة ركاب، جميعهم من بليز بطعنات سكين، وكانت الطائرة تقل 14 راكباً، من بينهم أمريكيان، وفقاً للشرطة. وأفاد مسؤولون بأن الشرطة كانت على اتصال بأحد ركاب الطائرة الذي كان يرسل تحديثات عبر الرسائل النصية.

وأضافت الشرطة أنه لم يتضح بعد كيف تمكن الخاطف من الصعود إلى الطائرة حاملاً سكيناً. وتم التواصل مع السفارة الأمريكية، وستساعد الشرطة في التحقيق.

ووفقاً للشرطة، مُنع المشتبه فيه من دخول البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويجري المسؤولون تحقيقات لمعرفة كيفية دخوله.