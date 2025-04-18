يواجه «شون كومبس»، أيقونة موسيقى الهيب هوب، واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مسيرته، ونزاعا قانونيا مع خطيبته السابقة المغنية «كاسي فينتورا» تصاعد بعد دعوى قضائية رفعتها في نوفمبر 2023، اتهمته فيها بالإساءة الجسدية خلال علاقتهما التي استمرت من 2007 إلى 2018، واتخذت القضية منعطفاً جديداً عندما استُدعيت مذكرات كاسي الشخصية وكشوف حساباتها المصرفية كجزء من التحقيقات، مما أثار تساؤلات حول الخصوصية والدوافع وراء هذا الإجراء.

ويواجه «كومبس» المغني والمنتج الموسيقي العالمي ورجل الأعمال الأمريكي، البالغ 55 عاماً، والمحتجز حالياً في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، اتهامات جنائية وأكثر من 25 دعوى مدنية تتعلق بالاعتداء الجنسي، ويُعد من أثرى أسماء الهيب هوب بثروة تقدر بمليار دولار، أما «كاسي فينتورا» صاحبة الـ38 عاماً، فهي مغنية وممثلة أمريكية وعارضة أزياء شهيرة.

وانتشر في شهر مايو من العام الماضي مقطع فيديو مراقبة من فندق في لوس أنجليس يعود لعام 2016، يظهر كومبس وهو يعتدي جسدياً على فينتورا، إذ شوهد يسحبها ويركلها في ممر الفندق، والذي أكد جزئياً مزاعم فينتورا، التي كان كومبس قد نفاها في البداية، وبعد نشر الفيديو، أصدر كومبس اعتذاراً علنياً عبر «إنستغرام» قائلاً إنه «آسف حقاً»، وإنه بدأ العلاج وإعادة التأهيل.





استدعاء مذكرات فينتورا الشخصية وكشوف حساباتها المصرفية جاء كجزء من دفاع كومبس، إذ يحاول فريقه القانوني التشكيك في مصداقيتها أو إيجاد تناقضات في روايتها، هذا الإجراء أثار انتقادات واسعة، إذ اعتبره البعض محاولة للضغط على فينتورا أو انتهاكاً لخصوصيتها.

من جهتهم، أشار المدعون الفيدراليون إلى رسائل نصية مزعومة أرسلها كومبس إلى فينتورا بعد الحادثة، تتضمن عبارات مثل: «اتصلي بي، الشرطة هنا، لدي ستة أطفال» كدليل على محاولته التأثير عليها.

لم تقتصر القضية على الجانب المدني، إذ يواجه كومبس اتهامات جنائية تشمل الابتزاز والاتجار بالجنس، مع تحديد موعد محاكمته في 5 مايو القادم، إذ يزعم الادعاء أن كومبس حاول التأثير على الشهود والمحلفين المحتملين من داخل السجن، بما في ذلك تشجيع أبنائه على نشر فيديو عيد ميلاده لتحسين صورته العامة.

وأثارت تصرفات كومبس القانونية، بما في ذلك استدعاء سجلات فينتورا الشخصية، نقاشاً حول حدود الدفاع القانوني وأخلاقيات استهداف الضحايا المزعومين، في الوقت نفسه، أعربت والدة كومبس، جانيس، عن حزنها ودعمت ابنها، مشيرة إلى أن «الحقيقة والكذب أصبحا متشابكين»، مما يعكس تعقيد القضية بحسب وسائل إعلام أمريكية.