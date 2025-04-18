شهدت جزيرة «فونافوتي»، العاصمة الإدارية لدولة «توفالو» الجزرية النائية في المحيط الهادئ، احتفالية غير مسبوقة بمناسبة تدشين أول جهاز صراف آلي في تاريخ البلاد، في حدث وصف بـ«الإنجاز الكبير» من قبل رئيس الوزراء فيليتي تيو، الذي جمع مسؤولين حكوميين ومواطنين في قلب الجزيرة للاحتفاء بخطوة نوعية نحو تحديث الخدمات المصرفية في واحدة من أكثر دول العالم عزلة.

توفالو، الدولة الجزرية الصغيرة التي تتكون من تسع جزر مرجانية بمساحة لا تتجاوز 26 كيلومترا مربعا، كانت حتى وقت قريب تعتمد حصريا على المعاملات النقدية، لم يكن للزوار أو السكان المحليين، البالغ عددهم نحو 10645 نسمة، خيار سوى التعامل بالنقود الورقية، مما شكل تحديا كبيرا في ظل محدودية البنية التحتية المالية.

وقال ممثل شركة «باسيفيك تكنولوجي ليمتد» التي ساهمت في تصميم أول جهاز صراف آلي في تاريخ «توفالو»، إن هذا الصراف الآلي «سيكسر الحواجز ويقدم خدمات مصرفية حديثة وموثوقة» للشعب التوفالي.

وأقامت «توفالو» احتفالية كبيرة أمام الصراف الآلي الجديد، تخللها خطاب لرئيس الوزراء فيليتي تيو، أشاد فيه بهذا الإنجاز كجزء من جهود توفالو للانخراط في النظام المالي العالمي، واصفا هذه الخطوة بأنها «ستسهل الحياة اليومية للسكان وتعزز السياحة في الدولة» التي زارها 3000 سائح فقط في عام 2023، كما أعرب المواطنون عن سعادتهم بهذا التطور، مشيرين إلى أنه سيقلل من الحاجة للسفر بالعبّارات بين الجزر لإتمام المعاملات المالية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه توفالو تحديات بيئية جسيمة، إذ تهدد ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر بغمر الجزر بحلول عام 2050، ومع ذلك، يعكس هذا الحدث تفاؤلا وإرادة قوية لدى شعب توفالو لتحسين جودة الحياة والتكيف مع متطلبات العصر الحديث، رغم التحديات الهائلة.