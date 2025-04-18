هزت مأساة مروعة مدينة نابولي الإيطالية بتحطم عربة تلفريك تقل سائحين على سفح جبل مونتي فايتو، على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرق المدينة في حادثة وقعت نتيجة كسر كابل رئيسي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سائق العربة، وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، وقد نقل المصاب إلى مستشفى أوسبيدال ديل ماري في نابولي في حالة حرجة.

ووفقاً للسلطات الإيطالية، تعرضت العربة لعطل مفاجئ قبل أن تسقط من ارتفاع كبير، ما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب، معظمهم من السياح الأجانب الذين كانوا يستمتعون بجمال المناظر الطبيعية الخلابة للمنطقة، وهرعت فرق الإنقاذ، بما في ذلك رجال الإطفاء وقوات الإنقاذ الجبلي، إلى موقع الحادثة، مدعومة بطائرتي هليكوبتر، وواجهت الفرق صعوبات كبيرة بسبب الطقس السيئ والتضاريس الوعرة، لكنها نجحت في إنقاذ 16 شخصا كانوا على متن كابينة ثانية ظلت معلقة.

وأعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي عن قلقه العميق إزاء الحادثة، مؤكداً أنه يتابع عمليات الإنقاذ عن كثب بالتنسيق مع الجهات المختصة.



من جانبه، طالب وزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني بإجراء تحقيق دقيق للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات. وقد أثارت هذه الكارثة تساؤلات حول معايير السلامة في أنظمة التلفريك في إيطاليا، خصوصاً بعد حوادث مماثلة شهدتها البلاد في السنوات الماضية.

وتُعد منطقة مونتي فايتو وجهة سياحية شهيرة، حيث يوفر التلفريك إطلالات ساحرة على خليج نابولي والمناطق الجبلية المحيطة، ومع ذلك، فإن هذه الحادثة تلقي بظلال ثقيلة على القطاع السياحي في المنطقة، وتثير مخاوف بشأن سلامة البنية التحتية السياحية.