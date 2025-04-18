أطلقت شركة «بلبن» العلامة المصرية في قطاع الأغذية والمشروبات نداءً عاجلاً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء للتدخل السريع لإنقاذ الشركة من أزمة غير مسبوقة أدت إلى إغلاق جميع فروعها الـ110 ومصانعها في مصر، وتوقف عملياتها بالكامل، مهددة مصدر رزق 25 ألف موظف، ووجود كيان وطني ناجح يصدر منتجاته إلى 9 دول عربية.

في بيان رسمي أعلنت إدارة «بلبن» أن الشركة، التي تأسست كمشروع مصري خالص وتحولت إلى نموذج استثماري مشرف، تواجه خطر الانهيار التام بسبب توقف عملياتها في مصر.

وأوضح البيان أن إغلاق الفروع والمصانع جاء بشكل مفاجئ، دون توضيح رسمي للأسباب أو آليات المعالجة، ما وضع الشركة في حالة شلل تام.

وأكدت الشركة أن هذا التوقف لا يهدد السوق المحلية فقط، بل يمتد تأثيره إلى عملياتها في 9 دول عربية، حيث تعتمد الأنشطة الإقليمية على الإدارة والإنتاج من مصر.

كما حذرت من تراكم الالتزامات المالية، وتوقف سلاسل الإمداد، وخطر فقدان آلاف الوظائف، إلى جانب خسارة اقتصادية كبيرة تؤثر على الموردين والمصانع الشريكة.

تأسست «بلبن» كشركة مصرية 100%، وتوسعت خلال سنوات قليلة لتصبح علامة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات، وتمكنت الشركة من تصدير منتجاتها إلى 9 دول عربية.

وأكدت إدارة «بلبن» في بيانها: «نحن لا نطلب إعفاءً من الرقابة أو المحاسبة، بل نلتمس الحماية والعدل، نحن مستعدون للخضوع الكامل لأي فحص أو تدقيق، ونطالب فقط بفرصة عادلة لتصحيح أي ملاحظات والعودة إلى العمل».

وأضافت: «توقف «بلبن» في مصر يعني غياب علامة مصرية ناجحة عن المنطقة، وانقطاع رزق 50 ألف أسرة، وخسارة اقتصادية كبيرة. نثق في قيادة الرئيس السيسي والدولة المصرية للوقوف بجانب مشروع وطني في هذه اللحظة الحرجة».

ووجهت «بلبن» نداءها إلى الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وكافة الجهات المعنية، للتدخل العاجل لوضع حلول فورية تتيح للشركة استئناف عملياتها، مؤكدة أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى خسائر كارثية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأعربت الشركة عن ثقتها الكاملة في حكمة القيادة المصرية لدعم كيان وطني يمثل قصة نجاح تستحق الاستمرار.

تجدر الإشارة إلى إغلاق السلطات المصرية 110 فروع لـ«بلبن» في مصر، التي يعمل بها نحو 25 ألف موظف ولديها فروع في 9 دول عربية.