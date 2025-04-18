شنت الجهات الرقابية في عدة محافظات مصرية حملات تفتيشية مكثفة على محلات الحلويات والمأكولات أسفرت عن إغلاق عدد من فروع محلات تجارية شهيرة، أبرزها «بلبن»، «كرم الشام»، «كنافة وبسبوسة»، و«وهمي برجر»، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بعدم استيفاء التراخيص واشتراطات السلامة الغذائية، وأغلقت الحملات التفتيشية «المفاجئة» خمسة فروع تابعة لـ«بلبن» في مدينة طنطا، بعد اكتشاف عدم استكمال الأوراق القانونية والتقارير الصحية اللازمة للتشغيل.

وفي محافظة الجيزة، شملت الحملة إغلاق 12 فرعا تابعة لعدة سلاسل، بعد ورود بلاغات بتسمم غذائي يُشتبه في ارتباطه بأحد الفروع. وأكدت المحافظة في بيان رسمي ضبط منتجات منتهية الصلاحية، إلى جانب مخالفات في التراخيص والمعايير الصحية.

وشهدت بورسعيد هي الأخرى إغلاق فرع «بلبن» في حي شرق لعدم استيفائه المتطلبات النظامية، بينما أغلقت محافظة القاهرة عدة فروع في منطقة وسط البلد وحي مصر الجديدة، تابعة لـ«بلبن» و«وهمي» و«كرم الشام»، بعد رصد مخالفات مشابهة.

و أكد مسؤولون في هيئة سلامة الغذاء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة رقابية شاملة لضبط الأسواق، ومواجهة أي تجاوزات تهدد الصحة العامة. وشددوا على أن الحملات ستستمر، خصوصاً بعد ورود تقارير طبية بوقوع حالات تسمم نُقلت إلى مستشفيات في الشيخ زايد.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، صدرت توجيهات مباشرة بقطع المرافق وتشميع المحلات المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة، مع متابعة دورية للتأكد من عدم إعادة التشغيل قبل تسوية الأوضاع القانونية والصحية.