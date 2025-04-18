أصدرت السلطات الصحية في بريطانيا تحذيراً طارئاً بعد اكتشاف خلل في جرعة إحدى دفعات دواء شائع لعلاج ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي قد يعرض حياة المرضى للخطر نتيجة احتمالية حدوث تسمم دوائي.

ودعت الجهات المختصة المرضى إلى فحص عبوات الدواء فوراً، محذّرة من تجاهل الأمر لما قد يسببه من مضاعفات صحية خطيرة.

وأفادت شركة «ريكورداتي للأدوية» (Recordati Pharmaceuticals)، المصنّعة للدواء، بوجود خطأ في طباعة تركيز الجرعة على عبوات دواء «ليركانيديبين» (Lercanidipine)، حيث تم تصنيف إحدى الدفعات على أنها تحتوي على أقراص بتركيز 10 ملليغرامات، بينما تحتوي فعلياً على أقراص بتركيز 20 ملليغراما.

وبحسب هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA)، فإن الجرعة الصحيحة مدونة فقط على العلبة الخارجية وشرائط الحبوب، في حين أن ملصق العبوة قد يكون مضللاً. وطالبت الهيئة المرضى بالتحقق من رقم الدفعة MD4L07، التي تنتهي صلاحيتها في يناير 2028، باعتبار ذلك «إجراء احترازياً».

وذكرت الهيئة أنه تم بالفعل توزيع أكثر من 7700 عبوة من الدفعة المتأثرة، وقد بدأت عمليات السحب من الأسواق بشكل فوري.

وأوصت الهيئة في حال حصول المرضى على عبوة من هذه الدفعة بضرورة الاتصال بالطبيب العام أو الصيدلي فوراً، أو التواصل مع خدمات الصحة الوطنية (NHS) في حال تعذر الوصول إلى المختصين.

ونصحت الهيئة المرضى الذين وُصفت لهم جرعة 10 ملليغرامات بتناول نصف قرص فقط من عبوة 20 ملليغراما كحل مؤقت حتى يتمكنوا من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

يذكر أن دواء «ليركانيديبين» ينتمي إلى مجموعة «حاصرات قنوات الكالسيوم»، التي تعمل عن طريق منع دخول الكالسيوم إلى عضلات القلب والأوعية الدموية، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

ويمكن أن يؤدي تناول جرعة زائدة إلى تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب، الدوخة، أو النعاس.

من جانبها، شددت مسؤولة السلامة في الهيئة الدكتورة أليسون كاف على أهمية استجابة المرضى الفورية، قائلة: «سلامة المرضى هي أولويتنا القصوى. نحث الجميع على التحقق من عبوات أدويتهم والتقيّد بتعليماتنا، كما نطالب الصيادلة بوقف صرف الدواء من الدفعة المعنية وإعادته إلى المورد».