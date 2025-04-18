في إنجاز علمي لافت، نجح فريق من كلية كينغز كوليدج البريطانية، في إنماء سن بشري داخل المختبر، ما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو إيجاد بدائل طبيعية لفقدان الأسنان.وبحسب صحيفة (الإندبندنت)، طوّر العلماء بيئة حيوية تحاكي ظروف نمو السن في الجسم، ما أتاح للخلايا إرسال الإشارات اللازمة لبدء التكوين الطبيعي للسن، دون تدخل صناعي مباشر.وأوضحت الدراسة أن بعض الكائنات، كالفيلة وأسماك القرش، تحتفظ بقدرتها على إنماء الأسنان طوال حياتها، وهو ما يسعى الباحثون لاستعادته لدى البشر عبر تقنيات الهندسة البيولوجية، مما قد يغيّر مستقبل العناية بالأسنان بشكل جذري. المشروع استغرق أكثر من 10 سنوات، بالتعاون مع «إمبريال كوليدج لندن».وتعليقًا على الاكتشاف، مديرة قسم طب الأسنان التجديدي قالت الدكتورة آنا أنجيلوفا-فولبوني: «هذا البحث يمهد لثورة في علاج الأسنان بطرق طبيعية ومستدامة، بعيدًا عن الزرعات والحشوات».