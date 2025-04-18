في مغامرة وُصفت بالطائشة، وجد المغامر وصانع المحتوى الأمريكي ميخايلو فيكتوروفيتش بولياكوف، البالغ من العمر 24 عاماً، نفسه في قبضة السلطات الهندية؛ بعد محاولته الاقتراب من جزيرة نورث سنتينل، موطن قبيلة «السينتينليز»، إحدى أكثر المجتمعات البشرية عزلة في العالم.

هذه القبيلة، التي تسكن الجزيرة النائية في جزر أندامان ونيكوبار بالمحيط الهندي، اشتهرت برفضها القاطع لأي تواصل مع العالم الخارجي، وغالباً ما تستقبل الدخلاء بوابل من السهام والرماح.

انطلق بولياكوف في زورق صغير، تحت جنح الظلام، حاملاً معه علبة صودا وجوزة هند كـ«هدايا»، آملاً في كسر حاجز العزلة الذي فرضته القبيلة منذ آلاف السنين، وبحسب السلطات الهندية، كان الهدف من مغامرته هو «التواصل مع السينتينليز»، الذين يُنظر إليهم كلغز أنثروبولوجي بسبب حياتهم البدائية ورفضهم للحضارة الحديثة، لكن هذه المحاولة كادت تتحول إلى مأساة، إذ رصدته دوريات خفر السواحل الهندية قبل أن يصل إلى الجزيرة، التي تُعد منطقة محظورة بموجب القانون الهندي منذ عام 1956 لحماية القبيلة من الأمراض الخارجية ولمنع وقوع حوادث عنف.

تم توقيف «بولياكوف» على الفور، ووجهت له تهم تتعلق بانتهاك قانون حماية القبائل الأصلية في جزر أندامان ونيكوبار، والذي يحظر الاقتراب من الجزيرة لمسافة أقل من 5 أميال بحرية، وأكدت السلطات أن مثل هذه المغامرات لا تعرض حياة الزائر للخطر فحسب، بل قد تهدد بقاء القبيلة نفسها، التي تفتقر إلى مناعة ضد الأمراض الشائعة في العالم الخارجي.

وتُعد قبيلة السينتينليز واحدة من آخر المجتمعات البشرية التي لم تتفاعل مع الحضارة الحديثة، يُعتقد أن أسلافهم استقروا في الجزيرة قبل حوالي 60,000 عام، ويعيشون حياة صيد وجمع تعتمد على الأسماك، النباتات البرية، وجوز الهند، لا يُعرف الكثير عن لغتهم أو عاداتهم، وتتراوح تقديرات عددهم بين 50 و500 نسمة، وتشتهر القبيلة بعدائيتها تجاه الغرباء، حيث سُجلت حوادث سابقة، مثل مقتل صيادين عام 2006، ومبشر أمريكي، جون ألن تشاو، عام 2018، بعد محاولات مشابهة للاقتراب.

أثارت مغامرة «بولياكوف» جدلاً واسعاً، ففي حين وصفها البعض بـ«البطولية» لمحاولتها كسر حاجز العزلة، اعتبرها آخرون «تصرفاً أنانياً» يعرض حياة القبيلة للخطر، ودعت منظمات حقوق السكان الأصليين، مثل Survival International، إلى تشديد العقوبات على مثل هذه الانتهاكات، مؤكدة أن «السينتينليز» لهم الحق في العيش بمعزل عن العالم، ومن جانبها، أعلنت الحكومة الهندية عزمها تعزيز الدوريات البحرية حول الجزيرة لمنع تكرار الحادث.

قصة ميخايلو بولياكوف تضيف فصلاً جديداً إلى سجل المحاولات الفاشلة للاقتراب من «السينتينليز»، ورغم أن مغامرته انتهت بسجنه بدلاً من مأساة، فإنها تُسلط الضوء على التوتر بين الفضول البشري وحق الشعوب الأصلية في العزلة، وتظل الجزيرة التي وُصفت بـ«آخر معاقل الشيطان» رمزاً للغموض والتحدي في عالم يصعب فيه الحفاظ على الخصوصية.