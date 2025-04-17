في خطوة علمية غير مسبوقة، أعلنت شركة جوجل، بالتعاون مع معهد جورجيا للتكنولوجيا ومؤسسة مشروع الدلافين البرية Wild Dolphin Project - WDP، إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي مبتكر يُدعى DolphinGemma، يهدف إلى تحليل أصوات الدلافين وفهم أنماط تواصلها، ممهداً الطريق لتواصل محتمل بين البشر والكائنات البحرية الذكية.

جاء الإعلان تزامناً مع اليوم العالمي للدلافين في 14 أبريل 2025، ليُبرز طموح جوجل في تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز فهمنا للأحياء البحرية.

يعتمد DolphinGemma على تقنيات متقدمة في معالجة الصوت والتعلم العميق، مستلهماً نماذج اللغة التي تتنبأ بالكلمات في الجمل البشرية. وتم تدريب النموذج على قاعدة بيانات ضخمة من أصوات دلافين الأطلسي المرقطة Stenella frontalis، جمعتها مؤسسة WDP على مدار 40 عاماً في مياه جزر البهاما، ما يُعد أطول مشروع بحثي ميداني تحت الماء في العالم. ويعمل النموذج بطريقة الصوت إلى الصوت، حيث يستمع إلى تسلسلات صوتية مثل النقرات والصفارات والنعيق، ويحلل بنيتها للتنبؤ بالصوت التالي، ما يكشف عن الأنماط المتكررة التي قد تحمل معاني محددة.





النموذج الذي يتضمن 400 مليون متغير صُمم ليكون خفيفاً بما يكفي للعمل على هواتف Pixel الميدانية، ما يتيح للباحثين تحليل الأصوات في الوقت الفعلي. ويستخدم تقنية SoundStream الخاصة بجوجل لترميز الأصوات بدقة، ما يُعزز قدرته على التعرف على التفاصيل الدقيقة التي قد لا يميزها البشر. وأكدت مديرة WDP الدكتورة دينيس هيرزينغ أن هذا الإنجاز يُحقق حلم 40 عاماً، مشيرة إلى أن النموذج سيُساعد في كشف تفاصيل معقدة في تواصل الدلافين قد تُغير فهمنا لسلوكياتها.

ولا يقتصر الهدف على فهم أصوات الدلافين فحسب، بل يمتد إلى إمكانية تطوير مفردات مشتركة تُتيح تواصلاً تفاعلياً مع هذه الكائنات. ويعمل الفريق على تعليم الدلافين مفردات بسيطة باستخدام أصوات اصطناعية، على غرار تعليم لغة جديدة، ما قد يُحدث نقلة نوعية في علم الأحياء البحرية. كما يُساهم المشروع في حماية الدلافين من التهديدات البيئية من خلال فهم أعمق لاحتياجاتها وسلوكياتها.