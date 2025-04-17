اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية إلى تنفيذ هبوط اضطراري، (الأربعاء)، عقب اشتعال النيران في أحد محركاتها.

وذكرت شبكة «أي بي سي» الأمريكية أن الطائرة، التي كانت متجهة إلى مدينة إدمونتون الكندية، أقلعت من مدينة دنفر بولاية كولورادو، لكنها عادت أدراجها إلى المطار بعد وقت قصير من الإقلاع بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات.

وكان على متن الطائرة 153 راكباً و6 من أفراد الطاقم، وتم إجلاؤهم بسلام ونُقلوا لاحقاً إلى وجهتهم على متن طائرة بديلة.

وبحسب المعلومات الأولية، يُعتقد أن الحريق نجم عن دخول حيوان، يُرجّح أنه أرنب، إلى داخل المحرك.

وتُظهر بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن مثل هذه الحوادث نادرة للغاية، إذ لم تُسجّل سوى 4 حالات لاشتعال محركات نتيجة دخول أرانب، من أصل 20 ألف حالة اصطدام مسجلة بين طائرات وحيوانات خلال عام 2024.