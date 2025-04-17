يواجه عدد من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة مزعجة، وهي بطء الشحن، ويقضون أوقاتا طويلة في انتظاره، وترجع هذه الأزمة إلى العديد من الأسباب، لكن ما لا يعرفونه أن هناك شيئاً يمكنك القيام به، لجعل الهاتف يشحن أسرع، سواء آيفون أو أندرويد، حتى لو كان لا يدعم الشحن السريع، من خلال بعض الحيل.

أسرع طريقة لشحن هاتفك هي باستخدام شاحن سريع بقوة 20 واط على الأقل، الذي يمكنه الرفع من مستوى البطارية الفارغة إلى نحو 50% في نحو 30 دقيقة. وإذا كان لديك ساعة متبقية، يمكنك شحنه بالكامل. مع العلم أنه حتى 10 دقائق فقط من الشحن السريع يمكن أن تعزز بطارية هاتفك، لذا إذا كان وقتك ضيقا، فاختر دائما خيار الشاحن السريع.

الكمبيوتر لشحن هاتفك

قد يبدو الكمبيوتر المحمول وسيلة مريحة لشحن الهاتف، خصوصاً إذا كنت تقضي معظم يومك أمام جهاز الكمبيوتر وترغب في مراقبة أي رسائل نصية وإشعارات واردة من كثب. مع ذلك، سيشحن جهاز الكمبيوتر هاتفك دائماً بشكل أبطأ من أي شاحن حائط أو شاحن لاسلكي.

لا تستخدم الهاتف

إذا كنت ترغب في شحن هاتفك بأسرع ما يمكن، فحاول تجنبه قدر الإمكان، لأنه إذا كنت تَبث مقاطع فيديو أو تلعب ألعاباً على الهاتف أثناء شحنه فسيتم شحن البطارية بشكل أبطأ بكثير، لذا اتركها كما هي إن أمكن دون أن تستخدم الهاتف. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه حتى لو كانت شاشتك في وضع السكون، سيظل هاتفك يعمل في الخلفية. لذلك إذا كنت ترغب في شحن الهاتف بسرعة فالأفضل هو إيقاف تشغيله.

فعّل وضع الطيران

إذا كنت لا ترغب في إيقاف تشغيل هاتفك ولكنك لا تزال ترغب في تسريع شحنه، يمكنك تشغيل وضع الطيران الذي يُعطّل جميع وظائف الاتصال اللاسلكي مثل الاتصال الخلوي والواي فاي والبلوتوث.

عدّل إعدادات هاتفك

يمكنك تفعيل وضع الطاقة المنخفضة لتقليل تأثير الميزات المستهلكة للبطارية مثل سطوع الشاشة والقفل التلقائي، وتحديث تطبيقات الخلفية، والتنزيلات التلقائية. وهنا من المهم الإشارة إلى أن أكثر الأجزاء استهلاكا للطاقة في أي جهاز هو الشاشة. فكلما زاد سطوع الشاشة زادت سرعة استنزاف البطارية، لذا قلل السطوع أثناء الشحن.

بطارية جديدة

في صفحة الإعدادات، يمكنك أيضا التحقق من صحة بطاريتك. فإذا رأيت رسالة مثل صحة بطاريتك مُتدهورة بشكل كبير، فعليك التفكير في استبدالها. فالبطارية المُتدهورة لا تحتفظ بالشحن جيدًا، لذا ستُستنزف بسرعة أكبر.