حظرت بريطانيا استخدام وإيقاف المركبات الكهربائية، المزودة بمكونات صينية، في المواقع الحساسة وقواعد التدريب العسكرية، وفق صحيفة «آي بيبر» البريطانية.

وأبلغت وزارة الدفاع البريطانية الموظفين في قاعدة «ويتون» الجوية الملكية في «كامبريدجشير» بضرورة ركن المركبات الكهربائية المصنعة باستخدام التكنولوجيا الصينية على بُعد ميلين على الأقل من المباني الرئيسية.

وسادت مخاوف بين كبار المسؤولين عندما أدركوا أن المركبات الكهربائية، التي يقودها الموظفون، قد تكون قيد التتبع، وأن أجهزة الاستشعار في السيارات قد تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية وإرسالها إلى الصين.

وقد يثير الكشف عن المخاوف الأمنية بين موظفي الدفاع قلق بعض مشتري المركبات الكهربائية، الذين يتجهون بشكل متزايد إلى العلامات التجارية الصينية، مثل «بي واي دي»، نظراً إلى أسعارها المعقولة ومداها الأطول، وفق الصحيفة.

وتكتسب قاعدة «ويتون» الجوية الملكية البريطانية أهمية خاصة للأمن القومي، حيث تضم مركز الاستخبارات العسكرية الرائد في البلاد، وتستضيف مسؤولين استخباراتيين ضمن تحالف يضم بريطانيا وأمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

ويعدّ الموقع، الذي كان محور اهتمام وسائل الإعلام، موطناً لمبنى «باثفايندر»، أحد أكبر منشآت التجسس في العالم، حيث يراقب آلاف المحللين والمسؤولين المعلومات الاستخباراتية على مدار الساعة.

وبحسب الصحيفة، تستخدم جميع شركات تصنيع السيارات الكهربائية الرئيسية تقريبا، مثل «فولفو» و«جاكوار» و«لاند روفر» و«بي إم دبليو» و«فولكس فاجن»، مكونات صينية، بينما تُصنع بعض العلامات التجارية، مثل «إم جي» و«بي واي دي» بالكامل في الصين.

ويتزايد القلق بشأن قدرة بكين على القيام بعمليات تجسس وتخريب على الأراضي البريطانية، وفق الصحيفة.

ففي الشهر الماضي، أُمر القادة العسكريون بالتوقف عن إجراء محادثات في السيارات الكهربائية خوفاً من إمكانية تسجيل كلماتهم ونقلها عبر ميكروفونات مدمجة، واطلاع المصنّعين الصينيين عليها.

وقال مصدر استخباراتي بريطاني إنه يُمكن أيضاً استخدام السيارات الكهربائية لتسجيل الصوت والفيديو داخل السيارة وخارجها.

وأضاف المصدر: «معظم السيارات الآن مُتصلة عبر شبكة الهاتف المحمول. كانت في السابق مُجرّد أجهزة عالية الجودة، ولكن يبدو أن جميع السيارات الكهربائية مُجهزة بها».