أشار بعض المختصين الصحيين، أن استخدام الهاتف المحمول قبل النوم يعد من أسوأ العادات التي تؤثر سلباً على جودة النوم ومدته. وأوضحت الدراسة، أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة الذكية يعطل إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، ما يؤدي إلى صعوبة في الاستغراق والنوم العميق. كما أن التفاعل مع المحتوى الرقمي يرفع مستويات التنبيه الذهني ويزيد من التوتر، مما يضر بالصحة العامة على المدى الطويل. وينصح الأطباء بترك الهاتف قبل النوم بساعة على الأقل، واستبداله بأنشطة مريحة كقراءة كتاب أو التأمل، لتحسين نوعية النوم وتعزيز الراحة الجسدية والعقلية. وفي زمن الإدمان الرقمي، يكون الانفصال الليلي عن الهاتف مفتاحاً لنوم صحي وحياة أكثر توازناً.