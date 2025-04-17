رغم أن متابعة المباريات تُعد وسيلة للترفيه والتفاعل، إلا أن الأمر قد يتحول إلى سلوك مؤذٍ إذا تجاوز الحدود الطبيعية. وهذه 5 مؤشرات تدل على أن مشاهدة المباريات خرجت عن إطارها الصحي:التوتر الزائد أو الغضب المبالغ فيه بعد الخسارةالإهمال المتكرر للمهمات أو العلاقات بسبب المبارياتالدخول في مشاحنات أو جدالات حادة مع الآخرينالتأثر النفسي أو المزاجي بشكل سلبيربط السعادة أو الرضا الشخصي بنتائج الفرق فقط