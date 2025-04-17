رغم أن متابعة المباريات تُعد وسيلة للترفيه والتفاعل، إلا أن الأمر قد يتحول إلى سلوك مؤذٍ إذا تجاوز الحدود الطبيعية. وهذه 5 مؤشرات تدل على أن مشاهدة المباريات خرجت عن إطارها الصحي:
التوتر الزائد أو الغضب المبالغ فيه بعد الخسارة
الإهمال المتكرر للمهمات أو العلاقات بسبب المباريات
الدخول في مشاحنات أو جدالات حادة مع الآخرين
التأثر النفسي أو المزاجي بشكل سلبي
ربط السعادة أو الرضا الشخصي بنتائج الفرق فقط
التوتر الزائد أو الغضب المبالغ فيه بعد الخسارة
الإهمال المتكرر للمهمات أو العلاقات بسبب المباريات
الدخول في مشاحنات أو جدالات حادة مع الآخرين
التأثر النفسي أو المزاجي بشكل سلبي
ربط السعادة أو الرضا الشخصي بنتائج الفرق فقط