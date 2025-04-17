أصدرت منظمة الصحة العالمية، تقريراً يحذر من انخفاض معدلات الولادات الصحية في العديد من الدول، مشيرة إلى أن عدداً متزايداً من النساء يواجهن تحديات خلال الحمل والولادة. التقرير يسلط الضوء على عوامل مثل نقص الرعاية الطبية المناسبة، وسوء التغذية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تؤثر سلباً على صحة الأمهات والأطفال. ودعت المنظمة إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وتوفير الدعم اللازم للنساء الحوامل لضمان ولادات آمنة وصحية.هذا التحذير يأتي في وقت تسعى الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والرفاه.