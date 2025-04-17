أزال أطباء في الولايات المتحدة، كلية خنزير معدلة وراثياً زُرعت في جسد مريضة بشرية بعد مضي 4 أشهر على التجربة الناجحة. الفريق الطبي أوضح، أن إزالة الكلية كانت لأسباب وقائية، مؤكدين، أن التجربة حققت أهدافها البحثية وأظهرت قدرة الأعضاء الحيوانية على العمل داخل جسم الإنسان لفترة طويلة. وتعتبر هذه الخطوة إنجازاً في مجال الطب التجريبي وزراعة الأعضاء، خصوصاً في ظل النقص الحاد في المتبرعين البشريين. العلماء يأملون أن تسهم هذه التجارب في تطوير حلول دائمة لمرضى الفشل الكلوي، وفتح باب الأمل أمام تقنيات زراعة الأعضاء من مصادر غير تقليدية.