نفذت إحدى عصابات لوس أنجليس عملية سرقة بطريقة هوليودية، أقدم اللصوص خلالها على حفر نفق عبر جدار خرساني للوصول إلى متجر «لاف جويلز» الفاخر في شارع برودواي، ليهربوا بغنيمة مذهلة تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار من الساعات الراقية، والقلائد المرصعة بالجواهر، وسلاسل الذهب البراقة، إلى جانب بضائع ثمينة أخرى.

وكشفت لوس أنجليس عملية السرقة الغريبة التي وقعت مساء الأحد في متجر «لاف جويلز» في قلب حي المجوهرات وسط مدينة لوس أنجليس، ويراجع المحققون لقطات كاميرات المراقبة التي تُظهر المشتبه بهم وهم يدخلون المتجر من خلال فتحة كبيرة قاموا بحفرها من العقار المجاور، إذ تم حفر نفق عبر عدة طبقات من الخرسانة للوصول إلى الموقع المستهدف. وفوجئت الشرطة ببراعة التنفيذ، وأفادت بأن اللصوص عملوا بدقة متناهية، مستغلين مهارات هندسية وتخطيطا محكما لاختراق الجدار السميك دون إثارة الشبهات، ولم يترك الجناة أي أثر واضح، مما جعل التحقيق يشبه لغزا معقدا يحاول رجال الشرطة فك طلاسمه.

وتُعد لوس أنجليس، موطن هوليوود ومركز الرفاهية، هدفا جذابا للصوص الذين ينفذون عمليات سرقة متقنة بسبب وجود متاجر المجوهرات الفاخرة وأحياء النخبة. وفي السنوات الأخيرة، شهدت المدينة ارتفاعا في الجرائم الممنهجة، إذ تستغل العصابات التكنولوجيا والتخطيط الدقيق لتنفيذ عملياتها.

ووفقا لإحصاءات شرطة لوس أنجليس لعام 2024، زادت السرقات المستهدفة للمتاجر الفاخرة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تصاعد التحديات الأمنية. يذكر أن عملية «لاف جويلز» ليست الأولى من نوعها؛ ففي عام 2022، شهدت المدينة سرقة مشابهة استهدفت متجرا في بيفرلي هيلز، لكن الحفر عبر جدار خرساني يُظهر مستوى غير مسبوق من المهارة الهندسية والتخطيط.