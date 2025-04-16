أعلنت السلطات المصرية، ممثلة في مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، عن إغلاق وتشميع عيادة جلدية مملوكة لـ «شام الذهبي»، ابنة الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصري، في منطقة القاهرة الجديدة.

جاء القرار بعد اكتشاف عدد من المخالفات القانونية والصحية الجسيمة التي تهدد سلامة المرضى.

وفقًا لمصادر رسمية، كشفت حملة تفتيش مشتركة أن العيادة تعمل دون التراخيص الرسمية المطلوبة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى وجود أدوية غير مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية وأجهزة طبية غير مرخصة يتم استخدامها في العلاجات.

كما تبين أن العيادة حصلت على تراخيص بأسماء أطباء غير موجودين فعليًا أثناء التفتيش، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل الطبي في مصر.

وخلال الحملة التي نُفذت بناءً على معلومات وشكاوى وردت إلى الجهات المختصة، تم رصد الأدوية غير المسجلة التي كانت تُستخدم في إجراءات تجميلية وعلاجية، ما يشكل خطرًا على صحة المرضى.

كما تم العثور على أجهزة طبية غير مطابقة للمعايير الصحية، ما يزيد من مخاطر العمليات التي تُجرى داخل العيادة. وأكدت المصادر أن هذه المخالفات تستوجب الإغلاق الفوري حفاظًا على السلامة العامة.

وبعد توثيق المخالفات قامت الجهات الأمنية بإغلاق العيادة وتشميعها بالشمع الأحمر، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت المصادر إلى أن العيادة لن يُسمح بإعادة فتحها إلا بعد تصحيح جميع المخالفات واستيفاء الشروط القانونية والصحية المطلوبة.

وتردد على العيادة خلال الفترة الأخيرة عدد من المشاهير، بينهم الفنانون محمد رمضان، وسوسن بدر، وابنة الفنان أحمد زاهر.

شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، تُعرف بكونها طبيبة جلدية وخبيرة تجميل، حيث حصلت على دكتوراه في الكيمياء من جامعة كامبريدج، وأسست مركزًا متخصصًا للتجميل والعناية بالبشرة يُدعى Dao Derma، والذي حقق شهرة واسعة في مصر. وسبق أن أثارت «شام» الجدل بسبب نشاطها البارز في مجال التجميل، بالإضافة إلى اختيارها لإلقاء كلمة في يوم الطبيب المصري.