صادق رئيس جزر المالديف على تعديل قانون الهجرة بما يمنع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، في خطوة اعتبرتها حكومته دعماً للفلسطينيين ورداً على انتهاكات إسرائيل.

وأعلنت رئاسة جزر المالديف، (الثلاثاء)، مصادقة الرئيس محمد معز على تعديل قانون الهجرة في البلاد، يقضي بمنع دخول الأفراد الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، وذلك بعد إقرار التعديل في البرلمان بتاريخ 15 أبريل 2025.

وجاء في بيان رسمي أن القرار يعكس موقف الحكومة بشأن التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأنه يأتي «رداً على الانتهاكات المستمرة التي تُتهم بها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين»، كما أكد البيان التزام جزر المالديف «بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الأعمال المخالفة للقانون الدولي».