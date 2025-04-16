لم تُفرّق وزيرة التعليم الأمريكية ليندا مكماهون، بين مصطلح الذكاء الاصطناعي AI وصلصة اللحم الشهيرة A1، في خطأ فادح ارتكبته خلال حديثها في فعالية تُركز على الابتكار التعليمي؛ ما دفع المعلقين إلى التساؤل بسخرية

«هل كانت الوزيرة جائعة؟»

مكماهون (76 عامًا) لم تدرك أن زلة لسانها ستتحول لاحقًا إلى إعلان ترويجي، بعد أن استغلت الشركة المنتجة لـ«الصوص» خطأ مكماهون، وقالت على حسابها بـ«إنستغرام»: «لقد سمعتموها. يجب أن يكون لدى كل مدرسة إمكانية الوصول إلى A1». وأضاف المنشور: «نحن موافقون على ذلك، من الأفضل البدء بتناول (الصوص) مبكراً».

وازدادت الأمور تعقيداً مع استمرار خطاب مكماهون، حيث قالت: «نظام مدرسي سيبدأ في ضمان حصول طلاب الصف الأول، أو حتى رياض الأطفال، على تعليم A1 كل عام. هذا أمر رائع!». وأضافت: «الأطفال كالإسفنج، يمتصون كل شيء بسهولة، سنوفر الإنترنت في مدارسنا، لنرَ الآن A1 وكيف يمكن أن يكون مفيداً»، في خلط مع اسم ماركة الصلصات.