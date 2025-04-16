أشارت دراسة حديثة، من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا، إلى أن العينين قد تكشفان عن علامات مبكرة للإصابة بالخرف. ووجد الباحثون، أن التغيرات في شبكية العين ترتبط بظهور مبكر لأعراض الخرف، ما يتيح إمكانية التشخيص المبكر والتدخل العلاجي في مراحل مبكرة من المرض. يُعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو فهم أفضل لكيفية تطور الخرف، ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير اختبارات غير جراحية تعتمد على فحص العين للكشف عن المرض قبل ظهور الأعراض السريرية. ومع تزايد أعداد المصابين بالخرف عالمياً، يمثل هذا البحث تقدماً واعداً في مجال الطب الوقائي.