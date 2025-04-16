كشفت دراسة حديثة، تأثيراً غير متوقع لعقار الباراسيتامول على خصوبة الرجال، إذ وجد الباحثون أن الرجال الذين لديهم مستويات عالية من الباراسيتامول في بولهم قد يواجهون صعوبة في الإنجاب مقارنةً بالرجال ذوي المستويات المنخفضة. ويُعتقد أن هذا التأثير يعود إلى تأثير الباراسيتامول على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يلعب دوراً حيوياً في حركة الحيوانات المنوية.إضافة إلى ذلك، أشارت دراسات سابقة إلى أن التعرض لمادة الأنيلين، المستخدمة في صناعة المطاط والمبيدات الحشرية والأصباغ، يمكن أن يؤدي إلى تكوين الباراسيتامول داخل الجسم، ما قد يؤثر سلباً على الخصوبة.وعلى الرغم من أن الباراسيتامول يُعتبر آمناً عند استخدامه بشكل معتدل، إلا أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية مراقبة استخدامه وتجنب التعرض المفرط له، خصوصاً للرجال الذين يخططون للإنجاب.