«المصائب لا تأتي فرادى»، عبارة تجسد حال سلسلة محلات «بلبن» هذه الأيام، فبعد إغلاق جميع فروع المنشأة الغذائية في السعودية قبل أيام إثر بلاغات مواطنين ومقيمين عن حالات تسمم غذائي، واجهت المنشأة أمس (الثلاثاء) حالة مشابهة، إذ أصدرت السلطات التنفيذية في مصر، قراراً بإغلاق وتشميع 11 فرعاً لسلسة «بلبن» في محافظة الجيزة بمناطق الشيخ زايد والجيزة، بعد تلقي بلاغات عن إصابة ثلاثة أشخاص بحالات تسمم غذائي إثر تناولهم منتجات من أحد فروع السلسلة، في حادثة أثارت غضباً واسعاً بين المواطنين، ودفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المستهلكين، فيما تُواصل الجهات الصحية تحقيقاتها لتحديد أسباب التسمم.

بدأت الأزمة (الإثنين) عندما تلقت مديرية الصحة بالجيزة بلاغاً يفيد بإصابة ثلاثة أشخاص بأعراض تسمم غذائي، تشمل الغثيان، القيء، وآلام المعدة الحادة، بعد تناول حلويات مثل «أرز بلبن بالمانجو» ومنتجات أخرى من فرع «بلبن» في الشيخ زايد، ونُقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي في حالة حرجة، حيث تلقوا العلاج اللازم واستقرت حالاتهم لاحقاً.

تحركت الفرق الميدانية للرقابة الصحية بمديرية الصحة، بالتنسيق مع إدارة التموين وشرطة المرافق، لتفتيش الفرع المذكور، وكشفت المعاينة عن وجود مخالفات صحية جسيمة، تشمل استخدام مواد خام منتهية الصلاحية وتخزين المواد الغذائية في ظروف غير صحية.

وبعد تقديم تقرير المخالفات أصدر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، قراراً فورياً بتشميع الفرع المخالف، قبل أن يُوسّع القرار ليشمل 11 فرعاً آخر للسلسلة في الجيزة والشيخ زايد، كإجراء احترازي لحماية المواطنين، ونفذت قوة من مديرية أمن الجيزة قرار المحافظ بإغلاق المحلات ووضع الشمع الأحمر عليها.

أثارت الواقعة موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبّر مواطنون عن صدمتهم من تكرار حوادث التسمم المرتبطة بسلسلة «بلبن» وكتب أحد المستخدمين على منصة «إكس» قائلاً: «بلبن كان اسمه مضمون، إزاي يحصل كده؟ لازم عقوبات قاسية» بينما علق آخر: «المحلات دي لازم تتراقب باستمرار، حياة الناس مش لعبة»، وطالب العديد من النشطاء بتشديد الرقابة على المطاعم والمحلات الغذائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.