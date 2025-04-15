في تحذير صادم أطلقه أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بجامعة هارفارد، الدكتور سوراب سيثي، كشف عن العادة اليومية التي يمارسها الملايين حول العالم دون وعي بمخاطرها، وهي التمرير المستمر على الهواتف الذكية أو ما يُعرف بـ«الدووم سكرولينج»، من أنها قد «تدمر أدمغتنا» بسبب آثارها المدمرة على الصحة العقلية والإدراكية.

وقدم سيثي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصة «تيك توك»، حيث يتابعه أكثر من 500 ألف شخص، وحقق مشاهدات عالية، ثلاث نقاط رئيسية توضح خطورة الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، في مقدمتها أن «الاستخدام المستمر للهاتف يغمر الدماغ بالدوبامين، مما يجعله يتوق إلى المكافآت السريعة»، وهو ما يُضعف القدرة على التركيز في المهمات التي تتطلب مجهوداً ذهنياً، مثل القراءة أو حل المشكلات، والثانية أن هذا السلوك يُقلل من كفاءة الدماغ في معالجة المعلومات بعمق، والأخيرة أن «اندفاع الدوبامين المستمر يُرهق الدماغ» ما يؤدي إلى الإرهاق الذهني وصعوبة في التركيز والشعور بالتوتر.

ولمواجهة هذه المخاطر، اقترح الدكتور سيثي الانخراط في أنشطة بعيدة عن الشاشات، مثل ممارسة الرياضة أو قضاء وقت مع الأصدقاء، لإعادة ضبط وظائف الدماغ وتقليل التوتر، وأثار التحذير تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو جزء من سلسلة نصائح صحية يقدمها الدكتور سيثي، الذي سبق أن أثار الجدل بتحذيرات حول مخاطر عدم تنظيف الأسنان ليلاً على القلب، وارتداء الأحذية داخل المنزل على الصحة الهضمية، إلا أن هذا التحذير الجديد يعكس قلقاً متزايداً في الأوساط العلمية بشأن تأثير التكنولوجيا على الصحة العقلية، خصوصاً مع الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية في حياتنا اليومية.

وفقاً لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، فإن الاستخدام المفرط للشاشات يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في كيمياء الدماغ، شبيهة بتلك التي تُلاحظ في إدمان المواد مثل السكر أو الكوكايين، وأشارت دراسات أخرى إلى أن التعرض المطول للشاشات، خصوصاً قبل النوم، يعطل إيقاع الساعة البيولوجية، ما يؤثر على جودة النوم، وهو أمر حيوي لصحة الدماغ، على سبيل المثال، وجدت دراسة نُشرت في «National Center for Biotechnology Information» أن الاستخدام المفرط للشاشات يُسبب تغييرات في المادة الرمادية والبيضاء في الدماغ، ما قد يُسهم في تدهور الوظائف الإدراكية.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات حديثة أن 70% من المديرين والمحترفين يتحققون من هواتفهم خلال ساعة من الاستيقاظ، و56% يفعلون ذلك قبل النوم، وفقاً لدراسة أجرتها الباحثة ليزلي بيرلو من كلية هارفارد للأعمال، كما أعرب 44% من المشاركين عن قلقهم الشديد إذا فقدوا هواتفهم لمدة أسبوع، ما يعكس درجة الاعتماد النفسي على هذه الأجهزة.