تصاعدت موجة الجدل في محافظة كفر الشيخ في مصر خلال الساعات الماضية، عقب انتشار خبر مشاجرة بين مدير مدرسة الربع الإعدادية المشتركة وأحد طلاب الصف الثالث الإعدادي، وصلت إلى حد الاعتداء الجسدي واحتجاز الطالب داخل مكتب المدير.

الواقعة أثارت استياءً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ودفعت مديرية التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، فيما تُواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

وفقاً لتقرير رسمي صادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وقعت الحادثة، أمس (الإثنين)، خارج سور مدرسة الربع الإعدادية المشتركة بمركز بلطيم.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية التربية والتعليم إخطاراً من إدارة بلطيم التعليمية يفيد بنشوب مشادة بين مدير المدرسة محمد شوقي العباسي، والطالب شريف محمد أبو هرج، طالب بالصف الثالث الإعدادي، وأرجعت المصادر سبب الخلاف إلى قيام الطالب بمعاكسة طالبات أثناء دخولهن المدرسة، ما أثار استياء المدير.

وتطورت المشادة إلى اعتداء جسدي، إذ ضرب المدير الطالب، ما تسبب في إصابته بجرح خلف الأذن، ولم تتوقف الواقعة عند هذا الحد، بل اصطحب المدير الطالب إلى داخل المدرسة واحتجزه داخل مكتبه.

وبناءً على بلاغ من المدير نفسه، تم تسليم الطالب إلى الشرطة.

بدورها، تحركت إدارة بلطيم التعليمية على الفور، إذ انتقلت مديرتها برفقة لجنة من المتابعة وأمن الإدارة إلى المدرسة للوقوف على ملابسات الحادثة.

وتبين من المعاينة أن الواقعة حدثت خارج أسوار المدرسة، لكن تصرفات المدير أثارت انتقادات حادة.

وقررت المديرية انهاء احتجاز الطالب إذ انتقلت مديرة الإدارة التعليمية إلى قسم الشرطة، وتم إطلاق سراح الطالب وتسليمه إلى ولي أمره، مع إحالته إلى لائحة الانضباط المدرسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

كما تقرر استبعاد مدير المدرسة محمد شوقي العباسي من منصبه، ونقله إلى إدارة بلطيم التعليمية لحين انتهاء التحقيقات.

وتمت إحالة الواقعة إلى إدارة الشؤون القانونية بالمديرية للتحقيق في جميع تفاصيلها، مع التأكيد على محاسبة أي طرف تثبت إدانته.