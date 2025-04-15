في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها في اليابان، ألقت الشرطة اليابانية القبض على 4 أشخاص، بتهمة بيع صور إباحية تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المتورطون الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والخمسينيات، استخدموا برامج ذكاء اصطناعي مجانية لإنشاء صور فاضحة لنساء غير موجودات في الواقع، وباعوها كملصقات عبر مواقع المزادات الإلكترونية، وفقًا لتقارير شبكة NHK اليابانية وصحيفة The Japan Times.

وذكرت تقارير محلية، أن المتهمين استخدموا برامج ذكاء اصطناعي بسيطة، حيث أدخلوا تعليمات مثل «أرجل مفتوحة» لإنتاج صور عارية لشخصيات نسائية وهمية.

وتم بيع هذه الملصقات بأسعار بلغت 7 دولارات أمريكية للملصق الواحد، مما أثار قلق السلطات بشأن استغلال التقنيات الحديثة في أغراض غير قانونية.

وأوضحت التقارير أن هذه الحادثة تعد الأولى التي تتعلق ببيع صور إباحية مولدة بالذكاء الاصطناعي في اليابان.