لقيت طفلة تبلغ من العمر 7 أشهر من ولاية أوهايو الأمريكية مصرعها على يد كلب عائلتها من فصيلة «بيتبول»، حسبما قالت والدتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت الأم ماكنزي كوبلي على فيسبوك «لن أفهم أبدًا السبب!»، ونشرت صورًا لطفلتها وهي تنام بجانب أحد كلاب العائلة الثلاثة.

وتابعت «أنا في حالة ضياع وحزن. هذا هو الكلب نفسه الذي كان بجانب طفلتي كل يوم».

وبحسب «نيويورك بوست» لم تتضح بعد الظروف الدقيقة للحادث المميت، كما لم تكشف العائلة أي كلب من الثلاثة، الذي انقض على الفتاة الصغيرة.

وبحسب الشرطة، فإن الطفلة إليزا تيرنر تعرضت لعضة من أحد كلاب العائلة، وتم نقلها للمستشفى على الفور، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأخذت هيئة مراقبة الحيوانات في مقاطعة فرانكلين كلاب العائلة الثلاثة بعد الحادث المأساوي، لتقرر مصيرهم بعد انتهاء التحقيق.

يذكر أن السلطات في بعض الدول تحذر من امتلاك بعض فصائل الكلاب في المنزل، ومن أبرزها البيتبول الذي يعتبر شرسا، إذ من الممكن أن يهاجم الإنسان ويتسبب في أذى كبير له.