تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني والجهات المعنية متابعة تداعيات الحريق الذي اندلع صباح أمس الأول، في أحد الأبراج السكنية بالإمارة، والمكوّن من 52 طابقاً، ويقطنه أكثر من 1500 شخص من مختلف الجنسيات.

في حينه تلقّت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً عند الساعة 11:31 صباحاً مفاده اندلاع حريق في شقة بالطابق العلوي لأحد الأبراج السكنية في الإمارة؛ وعليه باشرت الفرق الأمنية والشرطية والمساندة تحركها الفوري نحو الموقع، إذ جرى تأمين المنطقة، وفتح المسارات لمركبات الدفاع المدني والإسعاف الوطني، وتنظيم حركة السير في محيط البرج، وأسهمت سرعة الاستجابة في إخلاء المئات من السكان، فيما أسفر الحريق عن خمس حالات وفاة، وإصابة 19 شخصاً نُقلوا لتلقي العلاج اللازم.