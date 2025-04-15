اكتشف مجموعة من علماء الآثار مدينة مصرية كبيرة يُرجَّح أنها شيدت في عهد أخناتون، والد الملك توت عنخ آمون.

ولم يُحدد اسم المدينة المصرية بعد والتي يعود تاريخها إلى الأسرة الثامنة عشرة (نحو 1550-1292 قبل الميلاد) قرب الإسكندرية شمال مصر.

وأثناء عمليات التنقيب وفقا لمواقع أجنبية، عثر الفريق على أوان وأباريق وأساسات معمارية ضخمة، يُرجح أنها تعود لمعبد. وبرز اسم ميريت آتون، ابنة إخناتون وشقيقة توت عنخ آمون في المدينة مع وجود فرضية أن الموقع كان مركزًا لإنتاج النبيذ باسمها التجاري. كما عُثر فيها على عدة مبانٍ من معبد مُخصص للفرعون المصري رمسيس الثاني، الذي حكم بين عامي 1279 و1213 قبل الميلاد في عهد الأسرة التاسعة عشرة.