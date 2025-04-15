اهتزت مدينة طنجة، كبرى مدن شمال المغرب، على خبر سرقة أحد محلات بيع المجوهرات بطريقة لم تعهدها المدينة.

وقد تمكنت الشرطة، يوم السبت الماضي وبالتنسيق مع المخابرات الداخلية، من توقيف 3 أشخاص تراوح أعمارهم بين 29 و46 عاماً للاشتباه في تورطهم في عملية السرقة.

وكان فريق من الشرطة القضائية، مدعوماً بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، قد قام يوم الجمعة الماضي بمعاينة محل المجوهرات الذي تعرض للسرقة.

والمثير في عملية السرقة هذه، بحسب بيان الشرطة المغربية، أن الدخول إلى محل المجوهرات جرى عبر إحداث ثقب في جدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على كمية مهمة من الحلي والمجوهرات.

ومكّنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي قامت بها الشرطة القضائية، من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه مباشرة بعد عودته من مدينة الدار البيضاء وبحوزته مبلغا ماليا من عائدات تصريف جزء من الحلي المسروقة.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في شقة يستخدمها المشتبه به في مدينة طنجة، من استرجاع كمية كبيرة من المسروقات تناهز 10 كيلوغرامات من الذهب.

ووسط استمرار عمليات التحقيق في هذه الجريمة، مكنت إجراءات البحث الميداني من توقيف اثنين من المشاركين بها، من بينهم مالك السيارة التي استعملت في عملية السرقة.