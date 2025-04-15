قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجميد 2.2 مليار دولار من المنح المقدّمة لجامعة هارفارد، بعد رفض الجامعة طلبًا لتغيير سياساتها.

وكانت إدارة جامعة هارفارد أعلنت رفضها اقتراح إدارة ترمب بمراجعة العقود والمنح الفيدرالية للجامعة، على خلفية اتهامات بمعاداة السامية، وذلك في سبيل الحفاظ على التمويل الحكومي الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار.

وقال رئيس الجامعة، آلان جاربر، في رسالة إلى مجتمع هارفارد:«لا ينبغي لأي حكومة – بغض النظر عن الحزب الحاكم – أن تملي ما يمكن للجامعات الخاصة تدريسه، أو من يمكنها قبوله وتوظيفه، أو ما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنها متابعتها»، وفقًا لما نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي.

واتهم جاربر إدارة ترمب بالمخاطرة بـ«صحة ورفاهية ملايين الأفراد»، وكذلك بـ«الأمن الاقتصادي» للولايات المتحدة، من خلال تهديد التمويل المخصّص للأبحاث المتعلقة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون، إلى جانب التقنيات المتقدمة كـالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.

وفي رسالة منفصلة إلى مسؤولي إدارة ترمب، قال محامون يمثّلون هارفارد إن الجامعة «منفتحة على الحوار»، لكنها لن توافق على المطالب التي تتجاوز «السلطة القانونية» للحكومة.

وكانت إدارة ترمب وجهت سلسلة من المطالب، من بينها إجراء تدقيق من طرف ثالث لكل قسم في جامعة هارفارد بحثًا عن «تنوع وجهات النظر».